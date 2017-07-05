Події

20:09 05.07.2017

Тіллерсон під час візиту висловить підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час візиту до Києва 9 липня має намір підтвердити прихильність Вашингтона щодо територіальної цілісності України і обговорити перебіг реформ у країні, повідомив у середу держдепартамент.

"Держсекретар підтвердить прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України, а також закликатиме уряд України продовжувати реалізацію реформ, спрямованих на посилення економічної, політичної та військової стійкості", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

У Держдепі підтвердили, що Р.Тіллерсон зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, а також з "молодими реформаторами з уряду і громадянського суспільства".

Про майбутній візит Р.Тіллерсона до Києва 9 липня і його зустрічі із П.Порошенком повідомила напередодні прес-служба президента України.

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