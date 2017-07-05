Події

20:25 05.07.2017

ЄБРР планує посилити підтримку України

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті заявляє про намір ЄБРР посилити підтримку України.

"ЄБРР підтримує Україну в проведенні реформ. Ми будемо допомагати вам нашими інвестиціями... Я впевнений, що ЄБРР незабаром посилить прояви підтримки", - сказав С.Чакрабарті під час засідання ради директорів ЄБРР за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в Лондоні в середу.

За його словами, банк розуміє ті жертви, на які йдуть українці під час проведення реформ.

В.Гройсман подякував ЄБРР за системну підтримку України в непростий період.

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