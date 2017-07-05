Доля України не буде вирішуватися без Києва на зустрічі лідерів Німеччини і Франції з Путіним

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови скоординували позиції в контексті підготовки до саміту "Великої Двадцятки" (G20) в Гамбурзі, зокрема, зустрічі лідерів Німеччини і Франції з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє в середу прес-служба президента України, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі і скоординували позицію по реалізації Мінських домовленостей.

"Ангела Меркель запевнила Петра Порошенка, що під час зустрічі нічого про долю України без України вирішуватися не буде", - сказано в повідомленні.

Сторони відзначили пріоритетність виконання ключових вимог з безпеки Мінських домовленостей, а також висловили стурбованість через постійне порушення російськими бойовиками режиму припинення вогню.

"Петро Порошенко наголосив на важливості звільнення українських заручників, які перебувають як у полоні бойовиків, так і на території Росії", - сказано в повідомленні.

Під час розмови також було висловлено занепокоєння через триваючі загроз безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зі сторони російських бойовиків, а також спроби істотно обмежити діяльність місії на Донбасі.

"Ангела Меркель також подякувала президенту України за участь в європейській церемонії прощання з колишнім німецьким канцлером Гельмутом Колем в Страсбурзі", - сказано в повідомленні.