Події

21:26 05.07.2017

Посол Польщі відвідав МЗС України через висловлювання Ващиковського

У Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування послу Польщі в Україні Яну Пєкло в зв'язку з недавніми висловлюваннями польського міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського щодо України.

Як повідомляється в коментарі МЗС України, який в середу поширила прес-служба відомства, польський посол був запрошений в МЗС України у зв'язку з висловлюваннями В.Ващіковского по Україні в інтерв'ю тижневику "W sieci" від 3 липня 2017 р

"В ході зустрічі польському дипломату було зазначено, що в Україні з розчаруванням сприйняли нещодавні висловлювання глави зовнішньополітичного відомства Польщі щодо нашої держави на тлі триваючого активного діалогу на високому рівні", - сказано в коментарі.

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Інтерфакс-Україна
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