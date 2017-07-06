Події

07:23 06.07.2017

Рішення про поставку американської летальної зброї Україні поки не прийнято

США поки не ухвалили рішення про постачання Україні летального озброєння, заявив високопоставлений представник держдепартаменту США.

"Бажання України добре відомо, але наша позиція залишається незмінною: ми не прийняли рішення, чи будемо це робити", - сказав він в середу журналістам на брифінгу напередодні візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Києва 9 липня.

У той же час високопоставлений дипломат додав: "Ми не виключаємо поставок таких озброєнь Україні"

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