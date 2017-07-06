Події

08:55 06.07.2017

Тіллерсон вивчає питання, як США можуть бути залучені в реалізацію Мінських угод по Україні

Держсекретар США Рекс Тіллерсон поки збирає інформацію і формує свій власний погляд на питання врегулювання в Україні, повідомив високопоставлений представник держдепартаменту США.

"Держсекретар формує свій власний погляд, а також збирає інформацію про те, як найкращим чином США можуть бути залучені в реалізацію Мінських угод", - сказав він в середу на брифінгу напередодні візиту держсекретаря США до Києва 9 липня.

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