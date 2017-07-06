Після заяви Януковича будь-які рішення суду у справі про держзраду будуть нікчемними - адвокат

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявляє, що після прийняття його підзахисним рішення про небажання брати участь у судовому процесі у справі про державну зраду і про відкликання своїх адвокатів будь-які рішення Оболонського районного суду Києва за цим провадженням будуть юридично нікчемними.

"Підтверджую, що наш клієнт прийняв таке рішення. Воно призводить до того, що в справі про державну зраду ставиться крапка. Легітимність цій справі надавало лише бажання Віктора Януковича взяти участь у процесі, надати свідчення, провести допит свідків, встановити істину у справі. Тепер будь-які рішення, які будуть прийняті судом за результатами розгляду цієї справи, будуть нікчемними", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна ", коментуючи заяву екс-президента України.

В. Сердюк зазначив, що на останньому засіданні суд "під політичним тиском з боку перших осіб держави" прийняв рішення, які унеможливили участь В.Януковича у процесі. "Процес без особи існувати не може", - наголосив він.

Адвокат також вказав на те, що генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю "5 каналу" 3 липня, розуміючи і знаючи, що захист викликатиме екс-президента до суду, заявив, що не може бути й мови, щоб В.Янукович брав участь у процесі у режимі відеоконференції.