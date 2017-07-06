Події

09:48 06.07.2017

В Україні вперше з 1992 року почали готувати зенітні ракетні підрозділи

В Україні почали готувати зенітні ракетні підрозділи до відбитя серії масованих ударів із повітря, заявив начальник зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України Дмитро Карпенко.

"Важливим у нинішньому процесі бойової підготовки є те, що ми почали готувати зенітні ракетні підрозділи до відбиття серії масованих ударів противника з повітря. Таке не практикувалося з 1992 року", - цитує Д.Карпенка прес-служба Міністерства оборони України.

Цього року зенітні ракетні війська планують провести майже 120 командно-штаб тактичних навчань і занять. Відбудуться також три тактичні навчання з бойовою стрільбою. "Навіть підрозділи, озброєні стаціонарними комплексами С-300ПТ, відновили практику виконання мобільних дій. Лише в 2017 році таких маршів здійснено вже близько десяти", - сказав Д.Капенко.

Він також зазначив, що в липні на полігоні "Шабла" відбудуться спільні болгарсько-українські навчання підрозділів ППО з бойовою стрільбою "Сеєр Гардіан-2017". "У рамках цього заходу ми прагнемо не лише досягти тактичної сумісності з підрозділами протиповітряної оборони НАТО, а також виконати практичні стрільби з ЗРК типу С-300".

Крім того, у Херсонській області відбудуться контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет, де також будуть тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів, озброєних ЗРК "Бук-М1", зазначив начальник зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України.

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