Події

09:50 06.07.2017

Полторак задоволений рівнем інструкторів з Великобританії

Міністр оборони України Степан Полторак у Лондоні зустрівся зі своїм британським колегою Майклом Феллоном.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію щодо безпеки в Україні та світі. Крім цього, С.Полторак поінформував М.Феллона про стан реформування Збройних сил України та роль радників Великобританії, які працюють в Україні і надають консультаційну допомогу в процесі реформування.

"Без допомоги радників було б надзвичайно важко, я хочу подякувати за їхню роботу і відданість справі. Також я задоволений рівнем підготовки, який надають інструктори з Великобританії, коли навчають наших військових. Цей процес необхідно продовжувати", - наголосив міністр.

Під час зустрічі також обговорювалися питання надання допомоги британською стороною в створенні сержантського і старшинського коледжів в Україні.

"Реформування системи підготовки цієї категорії військовослужбовців необхідно і дуже актуально", - наголосив глава українського оборонного відомства.

Після зустрічі С.Полторак запросив свого британського колегу відвідати Київ під час святкування країною Дня Незалежності України.

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