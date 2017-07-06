Події

10:57 06.07.2017

НАБУ проводить обшуки в головному офісі ПриватБанку

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять слідчі дії в головному офісі ПриватБанку (Київ) в Дніпрі, повідомляє Бюро.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють слідчі дії в головному офісі ПАТ КБ "ПриватБанк" у Дніпрі", - йдеться в повідомленні НАБУ на сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

За інформацією Бюро, ці дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів ПриватБанку в особливо великому розмірі, скоєної менеджментом і власниками значної участі зазначеної банківської установи (ч.2 ст. 364 , ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі 116,8 млрд грн.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в його капіталі, ПриватБанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн.

Минулого тижня Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання ним економічних нормативів.

Як розповів 4 липня 2017 року глава правління ПриватБанку Олександр Шлапак, за допомогою аудитора встановив системні порушення з боку колишнього менеджменту банку при видачі позик на 133 млрд грн та при їх обслуговуванні і направив ці матеріали до Генеральної прокуратури.

"Генпрокуратура сьогодні вперше відкрила кримінальні справи за ст. 218 і 220 - доведення банку до неплатоспроможності", - заявив він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

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