Добовий транзит газу через ГТС України сягнув максимальних від зими показників

ПАТ "Укртрансгаз" отримав від ПАТ "Газпром" добову заявку на транспортування 272 млн куб. м газу - максимальну для міжопалювального періоду за останні роки, повідомила прес-служба компанії.

За її даними, обсяг транзиту природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України за минулий міжопалювальний період поточного року (квітень-червень) є максимальним за останні шість років.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", щодобовий транзит ГТС України понад 270 млн куб. м у 2017 році був зафіксований тільки в січні та лютому.

При цьому фактичний транзит через Україну 4 липня становив 269,5 млн куб. м, а середньодобовий за 1-4 липня - 256,8 млн куб. м, що на 33,9% більше від показника 1-4 липня 2016 року (191,8 млн куб. м), на 12,6% більше факту 1-4 липня 2015 року (228,1 млн куб. м) і на 33% більше транзитного обсягу 1-4 липня 2014 року (193,1 млн куб. м).

Як повідомлялося, Україна в січні-червні 2017 року збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему на 21,8% (на 8 млрд 47,5 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 45 млрд 703,5 млн куб. м.

Україна в 2016 році збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) порівняно з 2015 роком - до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.