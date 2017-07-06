ДІЯРУ видало "Енергоатому" ліцензію на будівництво та експлуатацію ЦСВЯП

Державна інспекція з ядерного регулювання (ДІЯРУ) видала НАЕК "Енергоатом" ліцензію на будівництво й експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), повідомила прес-служба регулятора.

"На сьогодні експлуатуючою організацією усі передбачені ядерним законодавством умови для безпечного будівництва і введення в експлуатацію ЦСВЯП виконані", - цитує прес-служба керівника Госатомрегулирования Бориса Столярчука.

Як повідомлялося, раніше уряд України затвердив проект будівництва в Чорнобильській зоні ЦСВЯП реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій загальною вартістю 37,217 млрд грн, розрахованих на 16,5 років, що містяь 15 пускових комплексів.