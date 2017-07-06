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15:12 06.07.2017

НБУ погіршив прогноз міжнародних резервів на кінець 2017 року

Національний банк України знизив прогноз міжнародних резервів країни на кінець 2017 року з $21,1 млрд до $20 млрд, проте підвищив його на 2018 рік з $26,2 млрд до $27,1 млрд, чекаючи отримання в поточному році двох траншів від МВФ за програмою EFF замість трьох, які планувалися раніше

"Ключовим припущенням цього прогнозного сценарію подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом, що залишається важливим джерелом поповнення міжнародних резервів країни", - зазначено в повідомленні НБУ в четвер.

Згідно з ним, прогноз резервів на 2019 рік також поліпшено з $25,1 млрд до $25,7 млрд.

Як уточнив в.о. глави Нацбанку Яків Смолій, центробанк знизив прогноз надходжень від МВФ до кінця року до $3 млрд. "Відкладається розгляд ключових законопроектів у Верховній Раді, сесійна активність почнеться з осені. Чекаємо, що один транш буде перенесений на наступний рік", - сказав він.

"Чекаємо, що співпраця з МВФ продовжиться і все фінансування буде отримано впродовж цього і наступного років", - додав керівник НБУ.

Я.Смолій також зазначив, що від початку поточного року чиста купівля валюти Нацбанком на ринку перевищила $1,3 млрд, при тому, що центробанк не протидіяв поступовому зміцненню гривні.

В.о. глави НБУ додав, що за перше півріччя обсяг продажу валюти населенням перевищив обсяг купівлі майже на $1,5 млрд.

Як повідомлялося, за січень-червень 2017 року міжнародні резерви зросли на $2,43 млрд, або на 15,6%, і становили на 1 липня $17,97 млрд.

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