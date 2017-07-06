Глава СММ ОБСЄ в Україні заявляє про збереження загроз для безпеки учасників місії

Безпека Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, як і раніше, під загрозою, заявив глава місії Ертурул Апакан.

"Безпека спостерігачів ОБСЄ, як і раніше, під загрозою, особливо в районах, які не підконтрольні уряду (України - ІФ)", - зазначено в заяві Е.Апакана, зробленій у рамках Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співпраці в Європі (ПА ОБСЄ).

За словами глави СММ ОБСЄ, до таких загроз належать "і загрози, і переслідування спостерігачів, і стрільба поблизу них або в їхньому напрямку".

"Ми наголошуємо, що місія ОБСЄ є громадянською... Наше завдання - спостерігати, докладати і давати раннє попередження. Водночас ми сприяємо здійсненню мінських домовленостей", - сказав Е.Апакан.

Він нагадав про трагічний інцидент, що стався із спостерігачами місії у квітні цього року.

Е.Апакан звернув також увагу на те, що наявність мін і боєприпасів, що не розірвалися, і далі становить загрозу для цивільного персоналу СММ.

Він нагадав, що надіслав підписантам мінських домовленостей листа з наполегливим закликом передати карти з усіма зонами, де є підозра на наявність мін або інших вибухонебезпечних предметів. "Шкодую, що відтоді не отримав карт", - зазначив глава місії.

Крім того, продовжив він, у багатьох зонах, переважно не підконтрольних уряду України, обмежується свобода пересування СММ. "Без усебічного доступу СММ не може виконувати свій мандат", - заявив Е.Апакан.

За його словами, в зоні конфлікту "триває насильство і з того, і з іншого боку". "Продовжують імпортувати зброю, використовується великокаліберна зброя, хоча завжди йдеться про виведення різного озброєння", - констатував глава СММ.

Загалом, за інформацією глави СММ, в Україні працюють 630 спостерігачів із 30 держав ОБСЄ.