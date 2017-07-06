В Україні відзначається зростання попиту на робітничі професії

В Україні зростає попит на робітничі професії, констатує директор з розвитку сайта пошуку роботи Work.ua Сергій Марченко.

"На першій позиції - оператор АЗС. На 192% зріс попит на цю спеціальність порівняно з 2015 роком. Зріс попит на вантажників на 126%", - повідомив С.Марченко на прес-конференції в Києві в четвер.

Також, за його словами, в десятці топ-попиту претендентів такі спеціальності, як асистент-стоматолог, адміністратор студії загару, різноробочий, пакувальник, водій навантажувача, покоївка, посудомийниця.

"Серед цієї десятки я намагався знайти бодай одну спеціальність, якої потрібно навчатися у виші, я не знайшов її, на жаль. З одного боку, це, напевно, сумно, а з іншого боку... я давно говорив, що хороший водопровідник заробляє більше, ніж поганий юрист", - зазначив С.Марченко.

За його словами, за останні два з половиною роки найбільший попит відчувається на спеціальності у сфері обслуговування. "Цього року 16% усіх вакансій на сайті Work.ua розміщено в розділі сфера обслуговування (у 2015 році - 10,57%)", - зазначив С.Марченко.

Хедхантер також повідомив, що зростає попит на робітничі спеціальності та виробництво - на 47%. "У промисловості зараз бум, принаймні на ринку праці, туди активно наймають, і ми сподіваємося, оскільки активно наймають, то за рік-два у нас будуть результати від цього найму", - наголосив С.Марченко.

Він зазначив, що роботодавці шукають фахівців на вакансії в таких сферах, як транспорт і автобізнес, логістика (склад), охорона і безпека, готельний бізнес і туризм, роздрібна торгівля, будівництво та архітектура, телекомунікації та зв'язок.