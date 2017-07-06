В Україні створили Поліцейську академію

Глава Національної поліції України Сергій Князєв підписав наказ, яким затверджено положення про відомчий поліцейський ВНЗ.

Як повідомляє в четвер департамент комунікації Нацполіції України, Поліцейська академія буде розміщена в Києві на вул. Народного ополчення, 9. Перший набір становитиме 500 поліцейських, а згодом до Нацполіції планують прийняти 1000-1200 курсантів.

"Основна мета: хочеш стати офіцером поліції - послужи патрульним, вияви себе, зрозумій, що це - твоя професія. Поліцейський за покликом серця, а не за вмовляннями батьків і друзів", - цитує С. Князєва прес-служба.

Глава Нацполіції підкреслив, що метою створення академії є зменшення кількості "браку" при процедурі кадрового відбору в поліцію.

"Що дешевше: розчаруватися в поліції під час першого року служби патрульним або через 5 років вже підготовленим фахівцем (лейтенантом або старшим лейтенантом)?! Де менше відсоток браку"? - відмітив С. Князєв.

Він додав, що з часом громадяни перестануть бачити у спілкуванні з поліцією бездушних, малоосвічених, не зацікавлених зрештою і невмотивованих чиновників у поліцейській формі. "Пропонуємо нову систему набору : прийшов у поліцію - попрацював патрульним або на інших рядових посадах, окрім деяких специфічних підрозділів", - повідомив С. Князєв.

Він також зазначив, що за бажанням і за наявності професійних рис у патрульного з 1-3-річним досвідом його можуть рекомендувати для навчання у ВНЗ системи МВС.