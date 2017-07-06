Новий закон про приватизацію захистить інвесторів за англійським правом

Законопроект про приватизацію в Україні, схвалений урядом цього тижня і спрямований до подання до парламенту на раду реформ при президенті, дасть змогу інвесторам отримати захист за англійським правом, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми запровадили такі норми, які дають нам змогу вводити в процесі приватизації англійське право. Це означатиме, що ми забезпечимо і прозорість, і конкурентність, і захист інвестицій, які йдуть в Україну", - сказав він на прес-конференції в Лондоні в четвер.

Глава уряду наголосив на важливості відновлення та впровадження публічного процесу залучення інвестицій у держсектор шляхом, зокрема, продажу активів.

В.Гройсман зазначив, що цього року українська економіка показує зростання приблизно на 2%. Він додав, посилаючись на останнє дослідження Європейської бізнес асоціації (ЄБА), що оптимізм інвесторів повернувся на рівень шестирічної давності.

Як повідомлялося, індекс інвестиційної привабливості, який ЄБА розраховує раз на шість місяців, за підсумками першого півріччя 2017 року зріс із 2,85 до 3,15 балів із 5 можливих, що є найкращим показником із середини 2011 року, коли він становив 3,39 бали, а потім обрушився одразу до 2,56.

Згідно з останнім дослідженням, поки що лише 13% бізнесменів вважають інвестклімат в Україні привабливим, тоді як протилежного погляду дотримуються 54%, водночас шістьма місяцями раніше це співвідношення було 9% до 67%.

Серед учасників опитування 38% вважають Україну вигідним ринком для інвестування в найближчі шість місяців - це вдвічі вище за кількість противників такої думки.

Серед основних поліпшень учасники опитування виділили лібералізацію валютного ринку, відкритість державних даних/реєстрів, поступову дерегуляцію, помітний розвиток електронних сервісів (зокрема, електронну систему відшкодування ПДВ), спрощення процедури отримання дозвільних документів на будівництво, мораторій на перевірки.

Найбільше інвестори невдоволені відсутністю суттєвих змін (20%), корупцією (19%) та повільним ходом реформ (15%), зокрема судової та земельної.