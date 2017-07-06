Події

19:24 06.07.2017

Правоохоронці здійснили обшук в офісах компанії Risoil

Працівники правоохоронних органів у четвер, 6 липня, здійснили обшуки в офісах групи агропромислових компаній Risoil S.A.

"Я поки що не розумію, що відбувається, озброєні люди, за моїми відомостями, увірвалися в усі наші офіси: і в Чорноморську, і в центральний офіс, а також у квартири деяких наших співробітників. Обшуки здійснюють ті самі люди, які проводили обшуки у нас в Чорноморську минулого року. Ту справу було закрито за відсутністю складу злочину. З чим вони прийшли зараз - я не знаю", - заявив у відеоінтерв'ю на офіційній сторінці в соцмережі Facebook голова компанії Шота Хаджишвілі.

Як повідомлялося, в січні 2016 року Генпрокуратура відкрила провадження стосовно компанії Risoil. Також було накладено арешт на земділянку в Чорноморському морпорту (Одеська обл.), який орендує Risoil S.A., будівлі, які споруджують на ній, і майно представників компаній. У рамках кримінальної справи на Risoil S.A. було подано позов про стягнення 3 млн грн збитків, заподіяних самовільним захопленням землі.

Risoil S.A. заявив про незаконне відкриття кримінального провадження кримським управлінням Генеральної прокуратури України стосовно компанії, яку звинувачують у самовільному захопленні земельної ділянки в Чорноморському морпорту. На підставі заяв Risoil S.A було відкрито сім кримінальних справ стосовно співробітників ГПУ, СБУ, а також подано багато заяв до НАБУ.

Компанія Risoil S.A. заснована в 2000 році в Женеві (Швейцарія). Основні напрями діяльності - забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у портах Чорного моря; продаж і виробництво рослинних олій; торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах; зберігання та переробка агропромислових продуктів.

В Україні компанії належить один із найбільших експортно/імпортних наливних терміналів у регіоні Чорного моря, розташований в Морському торговельному порту "Чорноморськ", термінал з перевалювання олій в Южному (Одеській обл.), ТОВ "Морський технічний центр", яке надає комплексні послуги морського перевезення навалювальних вантажів і контейнерів, зокрема виконання стивідорних послуг із перевалювання шроту і макухи рослинних культур, а також ПрАТ "Роздільнянський елеватор".

У 2008 році Risoil S.A. придбав частки в акціонерних капіталах великих компаній з виробництва соняшникової олії в Європейському Союзі (Болгарія), а також відкрив офіс у Грузії для можливості роздрібного продажу рафінованої дезодорованої олії на Кавказі. У 2009 році компанія почала переробляти макуху в Туреччині і продавати олію та макуху соняшника на турецькому ринку.

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