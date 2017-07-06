Законопроект "Про освіту" не забезпечений фінансами і передбачає скорочення більш як половини педагогічних працівників

Кошти на реалізацію депутатського законопроекту "Про освіту" не закладені в Бюджетну резолюцію, повідомили в Міністерстві фінансів у четвер після розгляду проекту закону в частині фінансово-економічного обґрунтування.

"Реалізацію цього законопроекту можна забезпечити лише шляхом скорочення більше половини педагогічних і науково-педагогічних працівників, скороченням витрат на обороноздатність країни або суттєвим збільшенням дефіциту держбюджету та зростанням державного боргу, що є неприпустимими заходами", - йдеться в повідомленні.

У пропонованій редакції проекту закону лише на встановлення мінімального окладу учителя на рівні чотирьох прожиткових мінімумів протягом п'яти років потрібно додатково більше ніж 160 млрд грн, зазначають у міністерстві. При цьому питання встановлення розміру заробітної плати і пошук коштів на це в компетенції Кабінету Міністрів, уточнила прес-служба Мінфіну.

"Ресурси на реалізацію законопроекту не закладені у 3-річній Бюджетній резолюції. Потрібно враховувати можливості держбюджету та можливості економіки. Прийняття законопроекту в такій редакції - це черговий популістський крок", - наводить прес-служба слова міністра фінансів Олександра Данилюка.

"Безумовно, потрібно підвищувати заробітну плату вчителям, що і було зроблено в поточному році. Однак це не має створювати дисбалансу в оплаті праці всієї бюджетної сфери - медицини, культури, соціальної сфери, фізкультури і спорту тощо", - йдеться в повідомленні.

Не забезпечено фінансами також створення нових центральних органів виконавчої влади - Державної служби якості освіти та її територіальних органів, Національного агентства кваліфікації, проведення сертифікації вчителів.

"Ми змінили підхід до бюджетування - всі видатки мають бути підтверджені доходами. Треба жити за рахунок того, що ми насправді маємо. Лише зростаючі показники економіки дозволять державі більше витрачати", - додав заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

У 2016 році Мінфін вже ініціював збільшення видатків на освіту, вдосконалення системи фінансування стипендій, збільшення середньої та профільної освіти, розширення автономії вишів, а також підвищення на 50% заробітної плати вчителям.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки вважає, що новий закон "Про освіту" Верховна Рада має ухвалити в другому читанні до жовтня-листопада 2017 року для початку його реалізації з 2018 року. У Міносвіти зазначають, що витрати на реалізацію закону становлять близько 87 млрд грн, але вони розтягнуті на 12 років. Тоді як на 2018 рік витрати не будуть значними, оскільки цього року необхідно буде розробити систему сертифікації учителів, для чого можна буде залучити грантові кошти.