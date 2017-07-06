Гендиректор "1+1 медіа" став власником 22,4% каналу "1+1"

Генеральний директор групи "1+1 медіа" Олександр Ткаченко став власником частки у 22,4% в іноземному підприємстві "1+1 продакшн", яке, у свою чергу, володіє 30% ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Такі дані міститися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та осіб-підприємців.

"Я можу підтвердити, що дійсно, нещодавно мною був реалізований опціон, виданий мені акціонерами ще кілька років тому. І я вважав, що буде правильно і коректно, щоб частина цих акцій належала не лише мені, а й деяким колегам, які довго і плідно працюють в "1+1 медіа". Таким чином, в одній із компаній-засновниць каналу "1+1" з'явилися, окрім мене, ще деякі міноритарні акціонери", - сказав О.Ткаченко в коментарі виданню "Детектор Медіа".

Контроль над "1+1 продакшн" залишається за кіпрською компанією "Каддоа Лімітед", яка володіє 75-відсотковою часткою в компанії.

До складу співвласників "1+1 продакшн" також увійшли деякі фізичні особи з часткою по 0,1%, серед яких, зокрема, Ольга Василевська-Смаглюк, Юрій Горбунов, Олександр Дубінський, Олександр Загородній, Алла Мазур, Руслан Сенічкін, Лідія Таран та інші.

Як повідомлялося у квітні поточного року, частка бізнесмена Ігоря Коломойського в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" станом на 31 грудня 2016 року становила 57,534%, що на 4,691% більше, ніж станом на 31 грудня 2015 року.

Частка Ігоря Суркіса також зросла з 17,157% станом на 31 грудня 2015 року до 24,623% станом на 31 грудня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що І.Коломойський та І.Суркіс володіють своїми частками в "1+1" опосередковано, через офшорні компанії. Сукупно вони володіли 82,157% акцій, рештою 17,843% також через офшорні компанії володіли шість фізичних осіб, зареєстрованих на Кіпрі.

Ці відомості про структуру власників були засвідчені генеральним директором "1+1 Медіа" Олександром Ткаченком 29 березня.