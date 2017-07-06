Події

20:16 06.07.2017

Порошенко зустрінеться з Генсеком ООН Гутеррешем у неділю в Києві

У неділю, 9 липня, президент України Петро Порошенко зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, який перебуватиме в Україні з візитом на запрошення глави української держави.

"Сторони мають намір обговорити стан та перспективи подальшого співробітництва в рамках ООН, можливості більш активного залучення її інструментарію до мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також виконання рішень ГА ООН щодо Криму", - повідомляє в четвер прес-служба президента України.

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