Порошенко зустрінеться з Генсеком ООН Гутеррешем у неділю в Києві

У неділю, 9 липня, президент України Петро Порошенко зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, який перебуватиме в Україні з візитом на запрошення глави української держави.

"Сторони мають намір обговорити стан та перспективи подальшого співробітництва в рамках ООН, можливості більш активного залучення її інструментарію до мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також виконання рішень ГА ООН щодо Криму", - повідомляє в четвер прес-служба президента України.