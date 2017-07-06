Події

20:28 06.07.2017

Столтенберг приїде до Києва на засідання комісії Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Україну 9-10 липня і візьме участь разом із президентом Петром Порошенком у засіданні комісії Україна-НАТО, повідомила в четвер прес-служба Альянсу.

Є.Столтенберг відвідає Київ на запрошення української влади на чолі Північноатлантичної ради - основного політичного керівного органу НАТО, що складається з постійних представників країн-членів організації.

Засідання комісії Україна-НАТО за участю президента України відбудеться 10 липня, йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі глави Української держави, засідання комісії під головуванням президента України Петра Порошенка "буде проведено у рамках візиту в Україну делегації Північноатлантичної ради Альянсу, який приурочений до 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО".

При цьому в оприлюдненій у четвер увечері на сайті президента України інформації зазначено, що також запланована зустрічі П.Порошенка та Є.Столтенберга.

Під час візиту генсек НАТО виступить із промовою в парламенті України, зустрінеться зі спікером та головами парламентських фракцій. Є.Столтенберг проведе двосторонню зустріч із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та відкриє нову будівлю представництва НАТО в Україні.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Австрія закрила справу проти екс-радника Ющенка Юссефа

Трампу не вдалося забронювати готель в Гамбурзі на G20

Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, був поранений військовий

Столтенберг приїде до Києва на засідання комісії Україна-НАТО

Луценко: Подання про зняття недоторканності з Мосійчука може бути знову подане до ВР

ОСТАННЄ

Головна протестна акція антиглобалістів стартувала в Гамбурзі

В результаті повені в Японії загинули шестеро людей

Трамп відвідає батьківщину своєї дружини

Гройсман та британські депутати обговорили хід реформ в Україні і ситуацію на Донбасі

Порошенко зустрінеться з Генсеком ООН Гутеррешем у неділю в Києві

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
спортивные костюмы в Украине на price.ua
РЕКЛАМА