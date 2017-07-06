Гройсман та британські депутати обговорили хід реформ в Україні і ситуацію на Донбасі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з депутатами Парламенту Великої Британії зазначив, що Київ і Лондон виходять на новий рівень співпраці, повідомляє прес-служба секретаріату українського уряду в четвер увечері.

"Сьогодні відбулася конференція з реформ в Україні, вчора відбулася зустріч з прем'єр-міністром Терезою Мей. Як колишній спікер парламенту, вважаю, що група з міжпарламентських зв'язків є хорошим каналом взаємодії на парламентському рівні та координації спільних дій. Ми відчуваємо вашу принципову, постійну підтримку. Ми вважаємо, що зараз виходимо на новий рівень (співпраці - ІФ)", - заявив В.Гройсман під час зустрічі з головою та членами багатопартійної парламентської групи у зв'язках Парламенту Великобританії з Верховною Радою, яка відбулася в рамках його офіційного візиту в цю країну.

Прем'єр-міністр України розповів членам міжпарламентської групи про основні реформи, які здійснює український уряд, і досягнутих зрушеннях, зокрема в сфері боротьби з корупцією, державних електронних закупівель, публічності державних реєстрів, системи електронного декларування.

"Реформи йдуть, Україна змінюється, економіка відновлюється. Це треба посилювати, і я вдячний вам за вашу підтримку", - зазначив В.Гройсман.

В ході бесіди сторони також торкнулися ситуації на Донбасі. Український прем'єр поінформував британських парламентаріїв про щоденні обстріли і необхідність протистояти викликам не тільки військовій агресії, а й енергетичній, економічній та інформаційній.

"Ми маємо серйозний виклик. Підтримуючи, допомагаючи Україні, ми всі разом рятуємо демократичний світ", - зазначив В.Гройсман.