Події

07:42 07.07.2017

CNN заявив про діючих на території США 150 російських шпигунів

Кількість розвідників збільшилася після президентських виборів, стверджують ЗМІ

Близько 150 ймовірних російських співробітників розвідки можуть діяти на території США, стверджує телеканал CNN з посиланням на колишніх і діючих високопоставлених представників розвідки США.

Як повідомили телеканалу джерела, "після листопадових виборів американська розвідка і правоохоронні органи виявили збільшення передбачуваних співробітників російської розвідки, що в'їжджають в США під виглядом іншої діяльності".

Вони відзначили, що "нині близько 150 росіян підозрюються в розвідці на території США". "Росіяни поповнюють свої ряди після того, як в грудні минулого року влада Сполучених Штатів вислала 35 дипломатів", - додали джерела.

На думку колишнього співробітника ЦРУ Стіва Холла, "російські шпигуни можуть шукати додаткову інформацію про нову адміністрацію Дональда Трампа, так як вона, як і раніше, непередбачувана".

"Стурбованість працівників правоохоронних органів полягає в тому, що російські шпигуни націлені на людей в США, які можуть надати доступ до секретної інформації", - передає телеканал.

ФБР відмовилося коментувати CNN дану інформацію.

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