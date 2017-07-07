Події

08:40 07.07.2017

На Луганщині через пошкодження лінії електропередач без електропостачання залишилося 40 тис. жителів

У Луганській області через пошкодження магістральної лінії електропередач без електропостачання залишилося 40 тис. жителів великих міст, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"7 липня, о 00:40 поблизу м.Щастя Луганської області за попередніми даними сталося пошкодження магістральної лінії електропередач 220 кВ (причина встановлюється)", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю вранці.

В результаті пошкодження ЛЕП частково без електропостачання залишилися міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новодружевськ, Олександрівськ, Привілля, Сватове, Кремінна і Рубіжне (близько 40 тис. абонентів).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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