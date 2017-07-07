Дорожники капітально відремонтують шляхопровід на перетині просп. Космонавта Комарова і б-ра Вацлава Гавела

Дорожня служба в суботу оперативно відремонтує шляхопровід на перетині просп. Космонавта Комарова і б-ра Вацлава Гавела, з використанням гусасфальта, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"У суботу, 8 липня, розпочнеться капітальний ремонт шляхопроводу на перетині просп. Космонавта Комарова і б-ра Вацлава Гавела, в рамках якого відремонтують прогонові будови і опори споруди, замінять гідроізоляцію, деформаційні шви, покладуть нове, якісне покриття з поліпшеного матеріалу - гусасфальту", - йдеться в повідомленні на сайті мерії з посиланням на КК" Київавтодор ".

Крім того, будуть відремонтовані зупинки трамвая на шляхопроводі.

У КМДА уточнили, що ремонт дорожники почнуть саме з трамвайної частини шляхопроводу, зокрема - ремонту сходових маршів.