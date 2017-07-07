Події

11:11 07.07.2017

"Сьогодні Мультімедіа" закриє кілька філій

ПрАТ "Сьогодні Мультімедіа" закриє філії в Дніпропетровську, Харкові, Одесі та Донецьку.

Згідно з повідомленням ПрАТ в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), таке рішення прийняла наглядова рада ПАТ 5 липня 2017 року.

У повідомленні наголошується, що рішення про ліквідацію філій прийнято з огляду на необхідність оптимізації діяльності компанії.

Холдинг "Сегодня мультимедиа" входить до медіагрупи ТОВ "Медіа Група Україна", що об'єднує також національний телеканал "Україна", телеканали "НЛО TV", "Індиго TV", тематичні канали "Футбол 1" і "Футбол 2", "Регіональну медіагрупу" (канали "Донбас", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медіапартнерство", компанію "Діджитал Скрінз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанію "Теле Про", Front Cinema.

Власником "Медіа Група Україна" є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

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