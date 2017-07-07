Частина Луганщини залишається знеструмленою через пошкодження ЛЕП унаслідок обстрілу з боку бойовиків

У ніч на п'ятницю бойовики обстріляли і пошкодили високовольтну лінію електропостачання "Лисичанська 220 кВ", внаслідок чого була повністю знеструмлена Луганська область, а Луганська ТЕС знизила навантаження на енергоблоках і знову була підключена до ЛЕП 110кВ, що дало змогу енергетикам відновити енергопостачання частини регіону, повідомляє прес-служба обласної військово-цивільної адміністрації.

"Після півночі в результаті ворожого обстрілу Луганську ТЕС знову виведено з ладу через аварійне відключення високовольтної лінії електропостачання "Лисичанська 220 кВ". Робота станції не припинялася, а два енергоблоки знизили навантаження з 200 МВт до 130 МВт. Без електропостачання до 2:15 залишилась уся територія Луганської області. Соціальні об'єкти, лікарні перейшли на резервні джерела живлення - генератори. З 1:00 здійснювалося підключення від ліній електропередачі 110 кВ сумарною потужністю близько 100 МВт ("Бахмутський - Ювілейна" та "Курилівка - Сватове"), - йдеться в інформації, оприлюдненій на сторінці Луганської облВЦА у Facebook.

В облВЦА поінформували, що протягом ночі, з 0:20 до 4:15, було обстежено пошкоджену ділянку лінії електромережі, і о 9:00 робітники НЕК "Укренерго" розпочали ремонт.

"Цієї ночі противник знову вдався до збройної провокації, жадаючи знеструмити область та завдати шкоди мирним жителям. Такі дії ще раз засвідчують прагнення бойовиків до знищення енергетичної системи регіону та ескалації бойових дій. Попри це, ми готові вирішувати найскладніші завдання та відновлювати Луганщину", - прокоментував ситуацію заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.

Раніше в п'ятницю прес-служба "ДТЕК Енерго" повідомила, що Луганська ТЕС ("ДТЕК Східенерго") через аварійне відключення високовольтної лінії електропередачі 220 кВ "Лисичанська" 220 з 0:20 7 липня знову відокремлена від енергосистеми України. За її даними, робота ЛуТЕС не припинялася, але два енергоблоки знизили навантаження з 200 МВт до 130 МВт. У зв'язку з цим тимчасово обмежено і постачання електроенергії частині споживачів півночі Луганської області.

Як повідомлялося, з вересня 2014 року Луганська ТЕС працювала в режимі енергоострова і була єдиним джерелом електроенергії для півночі Луганської області. Із 25 квітня 2017 року Луганську ТЕС підключено до української енергосистеми.

ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.