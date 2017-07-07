СБУ і ГПУ знову здійснюють обшуки в "Укргазвидобування"

Служба безпеки України (СБУ) і Генеральна прокуратура в п'ятницю здійснюють обшуки в офісі ПАТ "Укргазвидобування", повідомив голова правління компанії Олег Прохоренко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, обшуки пов'язані з проведенням робіт з інтенсифікації свердловин іноземними підрядниками в особі румунської Tacrom і "Белоруснефть", завдяки яким УГВ зуміло наростити видобуток газу за підсумками першого півріччя.

"Сьогодні з обшуками до УГВ прийшли СБУ і ГПУ якраз по цій темі - комусь, мабуть, не подобається, що ми з таким трудом залучаємо в Україну іноземні сервісні компанії, створюємо ринок нафтогазових сервісних послуг, що працюємо чесно і прозоро (всі ці контракти - результат жорстких торгів на ProZorro), що збільшуємо видобуток. Я, як дурень, їжджу до Х'юстона, Калгарі, розказую іноземним компаніям - приходьте в Україну, працюйте з нами, перемагайте на наших тендерах. А тут таке...", - написав він.

"Прем'єр розказує в Лондоні про покращення інвестиційного клімату та запрошує інвесторів до України. Найближчим часом готується зустріч президентів України та Білорусі, одна з тем якої могла бути - співробітництво УГВ та "Белоруснефти" у сфері збільшення видобутку газу. До Києва з візитом прилітає держсекретар США. А у нас тут ГПУ і СБУ вилучає документи з проведення робіт зі збільшення видобутку газу", - додав О.Прохоренко.

Голова УГВ зазначив, що компанія співпрацює з правоохоронними органами, надасть необхідні документи, але дії СБУ і ГПУ негативно впливають на продуктивність роботи підприємства.

"Ми, звичайно, все надамо. Але хто відповість за втрачений газ, за втрати продуктивності? Минулого року ми вже згаяли півроку на запуск програми інтенсифікації, тому що суди блокували тендери, правоохоронці "мочили" необхідність проведення таких робіт. Скільки іноземних компаній прийде наступного разу на наші тендери, знаючи про такий "радушний прийом" в Україні?", - додав він.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу. Також експлуатує Шебелинський ГПЗ.