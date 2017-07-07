Балчун хотів би підписати продовжений контракт

Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун зазначає, що, незважаючи на формальне продовження його контракту до 2019 року, він хотів би підписати контракт, хоч і вважає попередній контракт формальністю.

"З формальної точки зору, мій контракт продовжено, але не в письмовому вигляді... Звичайно, я б хотів письмовий контракт, тому що це певного роду реальний мандат для продовження моєї місії, але, як я і говорив, з формальної точки зору у мене є трирічний мандат", - сказав В.Бальчун у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у Лондоні в п'ятницю.

Він наголосив, що готовий відзвітувати перед Кабінетом Міністрів України про результати виконаної на посаді голови правління "Укрзалізниці" за рік роботи в будь-який час.

Як повідомлялося, 11 квітня 2017 року В.Омелян заявляв, що керівництво "Укрзалізниці" не відповідає потребам України і має бути звільнено. За його словами, вирішення проблем "Укрзалізниці" вимагає кадрових рішень з боку Кабінету Міністрів.

Тим часом ще в січні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав главу "Укрзалізниці" В.Балчуна в конфлікті з В.Омеляном. "Чвари залишайте вдома", - сказав він і закликав до конструктивної роботи в сфері інфраструктури та транспорту.

У квітні прем'єр також заявляв, що рішення про доцільність продовження контракту з головою ПАТ "Укрзалізниця" В.Балчуном ухвалюватимуть за підсумками його звіту про роботу за рік, проте до сьогоднішнього дня такого не було.

21 червня прес-служба ПАТ з посиланням директора з правових питань Андрія Омельченка повідомила, що контракт з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" В.Балчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року. За його словами, відповідно до чинного законодавства, голову правління ПАТ "Укрзалізниця" призначає і звільняє з посади виключно Кабінет Міністрів України. В.Балчун був призначений главою ПАТ згідно з розпорядженням уряду. Згідно із законодавством, термін повноважень голови правління товариства становить три роки.

"Відповідно до закону "Про особливості створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", статуту УЗ, голову ПАТ призначає на посаду і звільняє з посади виключно Кабінет Міністрів", - зазначив О.Омельченко.

Крім того, за його словами, згідно з КЗпП України, якщо після завершення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений термін. "Зазначене положення також підтверджується судовою практикою. Йдеться про те, що правила ст. 39-1 КЗпП про продовження строкового договору на невизначений термін поширюються і на випадки, коли після завершення терміну контракту трудові відносини фактично тривають і кожна зі сторін не вимагає їх припинення", - сказав О.Омельченко.

Тому, як зазначає ПАТ, оскільки після закінчення 5 червня 2017 року строку контракту з головою правління трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення, дія контракту з В.Балчуном, формально вважається продовженою до 5 червня 2019 року.