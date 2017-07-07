Угода про умови об'єднання енергосистем України та Молдови з ENTSO-E набула чинності

Угода про умови майбутнього об'єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO- E) вступило в силу після його підписання необхідною кількістю системних операторів, повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".

"Підпис наших європейських партнерів свідчить про готовність європейської сторони рухатися назустріч. Попереду багато роботи не лише з боку системного оператора, але і генерації, органів влади. Але у регулятора є чіткий план дії і він вірить в успіх спільної справи" - наводиться в повідомлення слово голови НЕК Всеволода Ковальчука.

Як повідомлялося, документ складається з трьох основних частин: каталогу вимог, безумовне виконання яких необхідне для ухвалення рішення про об'єднання енергосистем, а також переліку необхідних додаткових досліджень і дорожньої карти.

"Укренерго" на сьогодні оцінює технологічну готовність ОЕС України із приєднання до ENTSO- E у 15%, а рівень імплементації та гармонізації українського законодавства з європейськими нормами - у 5% за наявного ступеня інтегрованості систем у 10%. Доведення цих умов до 99-100% рівня заплановано через п'ять років.

При цьому наявний технічний можливий обсяг обміну потужності між ОЕС України з ENTSO- Е заплановано збільшити з 885 до 2200 МВт МВт через п'ять років і до 4000 МВт - через 10 років.

ENTSO-E (Європейська мережа передачі Системного оператора для електроенергії) створена в 2009 році та об'єднала шість галузевих асоціацій: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, СКППЕ і UKTSOA, до яких входить 41 системний оператор із 34 країн.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством, що перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.