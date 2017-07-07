Події

15:18 07.07.2017

Кабмін затвердить фінплан-2017 "Нафтогазу" цього місяця

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що фінансовий план на 2017 рік НАК "Нафтогаз України" буде затверджений Кабінетом Міністрів у липні.

"Він напрацьований наглядовою радою, йде за всіма бюрократичними процедурами через уряд. Це означає, що в уряді він буде затверджений, я думаю, в липні місяці", - сказав він на брифінгу в Лондоні в п'ятницю.

За словами В.Гройсмана, така процедура зберігатиметься до ухвалення Верховною Радою України закону, згідно з яким фінплани держкомпаній затверджуватимуть їхні наглядові ради.

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