ХТЗ виконав план виробництва на I півріччя 2017

У першому півріччі 2017 року ПАТ "Харківський тракторний завод" ( ХТЗ) виконало план із виробництва тракторів, повідомив власник і президент групи компаній DCH, який володіє підприємством, Олександр Ярославський.

"Звісно (виконано - ІФ). Близько 500 штук випущено", - сказав О.Ярославський журналістам у Харкові в п'ятницю.

Він зазначив, що після тривалого простою ХТЗ втратив ринки збуту і тепер працює над їх відновленням.

"Відвойовуємо назад. За рік усі ринки були втрачені, усі 100%. Україну зайняли імпортні аналоги", - сказав О.Ярославський.

Водночас він висловив сподівання, що підприємству вдасться виконати план виробництва за рік.

"Постараємося. Що обіцяли, те й зробимо", - сказав О.Ярославський.

Як повідомлялося, ПАТ "Харківський тракторний завод" на початку лютого 2017 року відновив роботу після 10-місячного простою.

За період із лютого по квітень завод випустив 302 трактори.

За інформацією прес-служби ХТЗ, основними споживачами продукції підприємства стали аграрії України та країн СНД.

Як повідомлялося з посиланням на власника та президента групи компаній DCH О.Ярославського (власник ХТЗ), завод має намір випускати щомісяця 150 тракторів. При цьому 30% продукції планується постачати на внутрішній ринок, решту - до Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Ірану.

Раніше група DCH підприємства відкрила для ХТЗ кредитну лінію на суму 400 млн грн.

"Стабільне фінансування дало змогу керівництву заводу в стислі терміни закупити необхідні комплектуючі, повністю закрити заборгованість із заробітної плати, провести підготовчі роботи і відновити виробничий процес", - зазначають у прес-службі підприємства.

ХТЗ, заснований в 1930 році, нині випускає десятки моделей тракторів і спецтехніки, призначених для робіт у сільському і комунальному господарствах, будівництві. Основний товарний асортимент ХТЗ представлений малими тракторами потужністю 35 к. с., а також великими колісними і гусеничними тракторами потужністю 150-280 к. с.