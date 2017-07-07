ВАСУ підтвердив незаконність рішення НБУ про ліквідацію КСГ Банку

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) відхилив касаційні скарги Національного банку України (НБУ) і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 5 квітня про визнання незаконними дій центробанку стосовно КСГ Банку (Київ).

Відповідну постанову ВАСУ від 29 червня 2017 року оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

При цьому рішення Київського апеляційного суду зобов'язує НБУ відновити функціонування КСГ Банку як діючої банківської установи.

Як повідомлялося, Нацбанк 30 серпня 2016 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення у сфері протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Восени 2016 року один з акціонерів банку - Сергій Касьянов - звернувся до суду з позовом про неправомірність рішення правління центробанку. Позивач, крім того, просив суд зобов'язати НБУ відновити функціонування КСГ Банку.

На початку січня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність рішень НБУ.

Позивач оскаржив це рішення в Київському апеляційному адміністративному суді, який 5 квітня визнав незаконними дії НБУ стосовно КСГ Банку. Апеляційний суд не знайшов підтвердження фактів порушень, якими можна було обґрунтувати ухвалення регулятором рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку й постановив скасувати відповідну постанову центробанку.

КСГ Банк працював на ринку України з 1993 року. Його активи на кінець першого кварталу 2016 року становили 445 млн грн. За цим показником він посідав 79-те місце серед 109 українських банків, що діяли на той час, зокрема кредитний портфель - 379,3 млн грн (67-ме місце).

Основними акціонерами банку є Сергій і Ксенія Касьянови (по 33,46%), Олександр Шепелев.

У ЗМІ повідомлялося, що в 2012 році стосовно екс-нардепа О.Шепелева було порушено справу за обвинуваченням у причетності до розкрадання коштів Родовід Банку (Київ) на суму понад 220 млн грн, а також в участі в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на 315,3 млн грн.

Оголошеного у міжнародний розшук О.Шепелева затримали на території Угорщини на початку липня 2013 року. У серпні того самого року він та його дружина Галина попросили притулку в цій країні, проте їм було відмовлено.

У ніч на 6 липня 2014 року О.Шепелев утік разом із конвоїром з Лікарні швидкої допомоги в Києві, де перебував на лікуванні після екстрадиції і був під вартою.

Окрім причетності до банкрутства Родовід Банку, О.Шепелева звинувачують у двох вбивствах (банкіра Сергія Кириченка в 2003 році та полковника МВС Романа Єрохіна в 2006-му) й одному замаху на вбивство банкіра Сергія Дядечка в 2012 році. За трьома кримінальними провадженнями екс-народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 20 березня 2015 року його затримали в Росії.