СММ ОБСЄ констатує: важке озброєння на Донбасі не відведено

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні продовжує фіксувати невідведення важкого озброєння від лінії розмежування на сході України.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гуг на брифінгу в п'ятницю в Києві розповів, що протягом останніх двох тижнів представники т.зв. "ДНР" відмовлялися допускати спостерігачів спецмісії в районі Новоазовська (Донецька обл.).

"Що там відбувається і що вони приховують - ми не знаємо. І з фактами перешкоджання ми маємо справу з березня 2014 року. Все це спрямовано на засліплення нас, щоб ми не виконували нашу місію, не проводили моніторинг і не повідомляли про факти, які незручні... Оскільки т.зв. "ДНР" не пускає нас у прикордонний район, я не знаю, що вони приховують. Однак, судячи з нашого досвіду, зазвичай у разі недопуску приховують концентрацію сил і засобів ", - підкреслив він.

О.Гуг поінформував, що, незважаючи на обмеження, спостерігачі змогли зібрати деяку інформацію.

"25 червня наш патруль був затриманий на посту т.зв. "ДНР" на ділянці дороги Тельманове-Новоазовськ. Перебуваючи там, спостерігачі відзначили колону з 17 автомобілів, зокрема, 2 мікроавтобусів, одного великого автобуса, 4 військових вантажівок, 10 цивільних автомобілів, за кермом яких перебували чоловіки в формі військового типу і в масках. Вони прямували в бік Бойківського (за 10 км від підконтрольного офіційному Києву Гранітного). 2 липня завдяки супутниковому спостереженню в Бойківському ми зафіксували 7 броньованих машин ", - зазначив він.

Разом з тим, перший заступник голови місії підкреслив: "Але було би помилкою вважати, що лише т.зв. "ДНР" має важке озброєння, розміщене з порушенням Мінських домовленостей. ЗСУ також не повною мірою виконують своїх зобов'язань".

О.Гуг розповів, що 4 липня міні-БПЛА місії зафіксував РСЗВ "Ураган" в Миролюбівці, за два дні до того спостерігачі бачили зенітно-ракетний комплекс у Новокалиновому, 4 танки біля Новотошківки.

"Необхідно відведення сил і засобів. Адже поки зброя на місці, загроза відновлення активних бойових дій зберігається", - підкреслив О.Гуг.