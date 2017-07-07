Глави Мін’юсту України та Нідерландів підписали угоду про співпрацю у справі щодо МН17

Міністр юстиції України Павло Петренко і міністр безпеки і юстиції Нідерландів Стеф Блок підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в 2014 році, повідомляється на офіційному сайті нідерландського уряду в п'ятницю.

"Міністр безпеки і юстиції підписав зі своїм українським колегою Петренком двосторонній договір міжнародного правового співробітництва по MH17", - йдеться в повідомленні.

"Підписання цієї угоди є важливим кроком на шляху до встановлення істини, суду над підозрюваними... Ми вдячні Україні за добру співпрацю до цього моменту і за підписання цієї угоди", - сказав С.Блок.

У нідерландському уряді зазначають, що двосторонній договір з Україною дозволяє здійснювати судове переслідування винних за загибель всіх жертв з 17 країн світу, а не тільки громадян Нідерландів. "Договір передбачає, що судове переслідування підозрюваних у збитому польоті MH17 буде за всіх 298 загиблих катастрофи. Це дає всім родичам однакові права в голландському процесі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, договір дає можливість допиту українських підозрюваних через відеозв'язок з Нідерландами. "Також врегульовано питання потенційної передачі засуджених. Це важливо, тому що українська Конституція не допускає видачі громадян", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, представники країн, які співпрацюють у розслідуванні цієї катастрофи - Нідерландів, Австралії, Малайзії, України і Бельгії - 5 липня ухвалили рішення, що справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі будуть розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства .

Як повідомлялося, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував за рейсом МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту було 298 осіб, усі вони загинули.

У червні президент України Петро Порошенко заявляв, що блокування російською стороною створення трибуналу з розслідування аварії літака "Боїнг-777" рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" свідчить про її причетність до катастрофи. Глава Української держави нагадав, що останніми днями з'явилася "надзвичайно важлива інформація про безпосередні докази участі Російської Федерації в терористичній атаці на малайзійський літак".

Створена міжнародна спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT), до складу якої входять прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, а також представники Євроюсту, 28 вересня 2016 року в Нідерландах представила результати кримінального розслідування причин катастрофи.

"Група JIT дійшла висновку, що авіалайнер рейсу МН17 був збитий ракетою серії 9M38, запущеною з самохідної вогневої установки BUK-TELAR з сільськогосподарського поля в районі селища Первомайського. Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів. Далі з розслідування випливає, що самохідну вогневу установку BUK-TELAR було доставлено в Україну з Російської Федерації. А після того, як її було використано для атаки на авіалайнер рейсу МН17, її знову повернули на територію РФ", - йдеться в документі.

У середині листопада 2016 року міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай (Liow Tiong Lai) заявив, що вже ідентифіковано імена 100 підозрюваних, причетних до трагедії з "Боїнгом", і їх буде названо до початку 2018 року.