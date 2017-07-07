Crown Agents замінює онкопрепарати, закуплені коштом держбюджету 2015 р.
Британське закупівельне агентство Crown Agents почала процедуру заміни декількох лікарських засобів за програмою дитячої та дорослої онкології, закуплених коштом державного бюджету 2015 року, повідомило агентство в прес-релізі.
Зокрема, наразі Crown Agents завершило заміну 2,8 тис. з 17 тис. закуплених коштом 2015 року таблеток препарату з дитячої онкології "Метотрексат", поставлених дистриб'юторською компанією "БаДМ". Також організація доставила в Україну на заміну партію лік засоби з дорослої онкології "Вінкристин" виробництва "Тева Україна" - 2,056 флаконів з 9,5 закуплених. Щодо цього препарату закінчується оформлення всіх відповідних документів для остаточного завершення процедури заміни.
Крім того, агентство також повідомило, що наразі триває підготовка документів до заміни ще трьох препаратів з дитячої онкології - "Воріканазол" (замінять 1,374 тис. таб. з понад 5 тис., закуплених у 2015 році, Pfizer), "Ідарубіцин "(137флаконов з 1,3 тис., Pfizer) "Ленограстім"(15 флаконів з 9,5 тис., Sanofi).
Документи також готуються для заміни препарату щодо дорослої онкології "Ленограстім" (50 флаконів з 425 закуплених, Sanofi).
В релізі компанії наголошується, що постачання всіх препаратів на заміну з метою забезпечення максимального терміну їхньої придатності здійснюється після випуску нової партії медикаментів, а також після вилучення з медзакладів і знищення всіх прострочених препаратів.
Крім того, Crown Agents акцентує увагу на тому, що закупівлі, стосовно яких виникла конфліктна ситуація, здійснювалися за чіткої взаємодії з профільними робочими групами Міністерства охорони здоров'я України, які були проінформовані і узгоджували перелік медикаментів, виробників, терміни придатності та графіки поставки.
"Тільки після отримання офіційного узгодження з боку робочої групи міністерства укладалися угоди, починався процес постачання", - зазначено в повідомленні.