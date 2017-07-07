Події

19:52 07.07.2017

МОЗ України приймало рішення щодо держзакупівлі ліків тільки після узгодження з робочою групою

Міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення про закупівлю лікарських засобів тільки після узгодження з робочою групою і в чіткій взаємодії з нею, заявив МОЗ.

"Закупівлі відбувалися в чіткій взаємодії з профільними робочими групами МОЗ, які були відповідним чином поінформовані і погоджували всі пропозиції в процесі закупівель: перелік лікарських засобів, виробників, терміни придатності та графіки поставки. Тільки після отримання офіційного узгодження з боку робочої групи МОЗ укладав угоди з Crown Agents і починався процес постачання", - заявило відомство на своїй сторінці в Фейсбук.

У МОЗ зазначають, що екс-головний позаштатний дитячий гематолог Світлана Донська і завідувач відділенням трансплантації кісткового мозку клініки "Охматдит" Олег Рижак "є досвідченими експертами в галузі онкології та членами робочих груп, які формують номенклатуру і державне замовлення на препарати для онкологічних хворих".

"Під час формування обсягу закупівель за кошти держбюджету 2015 року С.Донська і О.Рижак особисто поставили підписи під документами з обсягом поставок для "Охматдиту". Є скани паперів з їхніми підписами, які підтверджують, що 50% від замовленої кількості препаратів "Сандімун" і "Орунгал" буде поставлено в лікарню з обмеженим терміном придатності (менше року) й інші 50% зі звичайним терміном придатності", - повідомляє МОЗ.

"За те, що на складі "Охматдиту" залишаються непридатні до використання препарати, - відповідає лише робоча група, яка погоджувала поставки із закупівельної компанією", - заявляють у відомстві.

У МОЗ наголошують, що з року в рік обласні лікарні і "Охматдит" замовляють надлишкові кількості медикаментів, які не встигають використовувати протягом їх терміну дії та згодом списують.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в 2015 році для онкохворих дітей були замовлені 3673 ампули протигрибкового препарату "Ноксафіл", з них 656 ампул не встигли використати, оскільки у них закінчився термін придатності, при цьому в лікарнях досі залишаються придатними близько 250 одиниць цього препарату. При цьому в 2016 році цей препарат робоча група замовила в кількості 2129 одиниць, стверджуючи, що річна 100% потреба становить 4838 одиниць.

За даними МОЗ наразі ліки з дитячої онкології, закуплені за кошти держбюджету 2016 року, вже поставлені в кількості 14% від загальної профінансованої необхідності, найближчим часом очікуються нові поставки.

У 2017 році бюджет на закупівлю медикаментів для онкохворих дітей у 2017 році був збільшений в 1,5 раза.

"МОЗ докладе максимальних зусиль і допоможе Генеральній прокуратурі України знайти винних в ситуації, що склалася з дитячою онкологією в країні", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомлялося, С. Донська і О.Рижак на прес-конференції в п'ятницю поклали відповідальність за закупівлю за кошти держбюджету лікарських засобів з обмеженим терміном придатності лежить на керівництво Міністерства охорони здоров'я, заявивши, що підписи членів робочої групи при Міністерстві охорони здоров'я мають рекомендаційний характер.

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