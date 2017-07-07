Путін і Трамп домовилися щодо спільного каналу для просування врегулювання в Україні на основі мінських угод

Російська і американська сторона домовилися створити канал між представниками держав по врегулюванню ситуації на сході України, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Під час обговорення України американська сторона повідомила, що вони призначили спеціального представника по сприянню зусиллям щодо врегулювання української кризи. І домовлено створити канал між представником Російської Федерації і представником Сполучених Штатів для того, щоб використовувати цю можливість, можливості, які є у США для просування врегулювання на основі мінських домовленостей з урахуванням і спираючись на той потенціал, який закладений в Контактній групі і нормандському форматі", - заявив глава МЗС РФ за підсумками першої зустрічі президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях G20.