Події

20:53 07.07.2017

Путін і Трамп домовилися щодо спільного каналу для просування врегулювання в Україні на основі мінських угод

Російська і американська сторона домовилися створити канал між представниками держав по врегулюванню ситуації на сході України, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Під час обговорення України американська сторона повідомила, що вони призначили спеціального представника по сприянню зусиллям щодо врегулювання української кризи. І домовлено створити канал між представником Російської Федерації і представником Сполучених Штатів для того, щоб використовувати цю можливість, можливості, які є у США для просування врегулювання на основі мінських домовленостей з урахуванням і спираючись на той потенціал, який закладений в Контактній групі і нормандському форматі", - заявив глава МЗС РФ за підсумками першої зустрічі президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях G20.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Європі ліквідовано інтернет-портал для обміну дитячою порнографією

Частина військ РФ після навчань "Захід-2017" можуть залишитися на території Білорусі

Провокації, заплановані біля консульства Польщі, замовлені спецслужбами РФ

Прокуратура здійснює обшуки в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА

Кількість порушень "режиму тиші" в зоні АТО за минулий тиждень збільшилася на 25%

ОСТАННЄ

Путін і Трамп домовилися розробити угоду про невтручання

Вибухи в Луганську можуть бути першими в низці терактів бойовиків проти мирних жителів

Двоє місцевих жителів підірвалися в зоні АТО

Франція відмовляється приєднуватися до договору про заборону ядерної зброї

Трамп під час зустрічі з Путіним підняв питання про втручання РФ у вибори в США

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА