Події

09:02 08.07.2017

Труханів острів залишиться рекреаційною зоною

На Трухановому острові в Києві не будуть зводити нові капітальні споруди, острів залишиться рекреаційною зоною, заявив київський міський голова Віталій Кличко.

"Багато людей запитують, що буде відбуватися з островом. Хочу поставити крапку: він не буде забудовуватися і залишиться рекреаційною зоною. І ми зробимо її комфортною для кожного, хто там відпочиває", - заявив мер в ефірі телеканалу "Київ".

Віталій Кличко зазначив, що, з огляду на значні розміри острова, швидко змінити ситуацію на всій його території не вийде.

"Але поступово ми будемо його облаштовувати, плануємо зробити два велохаба - один біля Московського моста, інший - біля Пішохідного", - заявив він.

Також міський голова заявив про низку планів з облаштування спортивних та інфраструктурних об'єктів на території острова. Зокрема, скейт-парк, тренажерні майданчики, поле для міні-футболу.

Крім того, за словами Віталія Кличка, важливим для столиці проектом є будівництво канатної дороги, яка з'єднає Поштову площу, арку Дружби народів і Труханів острів, а згодом - і Гідропарк.

"Зараз вже є кілька потенційних інвесторів. Ми вибираємо кращий варіант. Наше завдання - зробити канатну дорогу додатковою можливістю потрапити на острів", - сказав Віталій Кличко.

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