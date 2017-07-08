Події

14:08 08.07.2017

На Трухановому острові в Києві не буде капітального будівництва, острів залишиться рекреаційною зоною - Кличко

На Трухановому острові в Києві не будуватимуть нових капітальних споруд, острів залишиться рекреаційною зоною, заявив київський міський голова Віталій Кличко.

"Чимало людей запитують, що відбуватиметься з островом. Хочу поставити крапку: він не буде забудовуватися і залишиться рекреаційною зоною. І ми зробимо її комфортною для кожного, хто там відпочиває", - заявив мер в ефірі телеканалу "Київ".

Віталій Кличко зазначив, що, з огляду на значні розміри острова, швидко змінити ситуацію на всій його території не вийде.

"Але поступово ми будемо його облаштовувати, плануємо зробити два велохаби - один біля Московського мосту, інший - біля Пішохідного", - заявив він.

Також міський голова заявив про плани з облаштування спортивних та інфраструктурних об'єктів на території острова. Зокрема, скейт-парк, тренажерні майданчики, поле для міні-футболу.

Крім того, за словами Віталія Кличка, важливим для столиці проектом є будівництво канатної дороги, яка з'єднає Поштову площу, арку Дружби народів і Труханів острів, а згодом - і Гідропарк.

"Зараз вже є кілька потенційних інвесторів. Ми обираємо найкращий варіант. Наше завдання - зробити канатну дорогу додатковою можливістю потрапити на острів", - сказав Віталій Кличко.

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