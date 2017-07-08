Лідери G20 домовилися посилити співпрацю з питань міграції

Лідери країн-учасниць "Великої двадцятки" домовилися істотно посилити співпрацю в питаннях міграції, йдеться в комюніке, опублікованому в суботу за підсумками саміту G20 в Гамбурзі.

"Світ переживає нині історичний рівень міграції і вимушеного переміщення. Багато в чому на міграцію впливають економічний, політичний і соціальний розвиток, але основними двигунами вимушених переміщень є конфлікти і природні катастрофи поряд з порушеннями прав людини ..." - йдеться в ньому.

"Ми підкреслюємо суверенне право держав управляти і контролювати свої кордони, і в зв'язку з цим встановлювати політику в своїх національних інтересах ..." - зазначається в заяві.

У той же час лідери G20 закликали поліпшити координацію і управління в області міграції.