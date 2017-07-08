Події

19:25 08.07.2017

Лідери G20 домовилися посилити співпрацю з питань міграції

Лідери країн-учасниць "Великої двадцятки" домовилися істотно посилити співпрацю в питаннях міграції, йдеться в комюніке, опублікованому в суботу за підсумками саміту G20 в Гамбурзі.

"Світ переживає нині історичний рівень міграції і вимушеного переміщення. Багато в чому на міграцію впливають економічний, політичний і соціальний розвиток, але основними двигунами вимушених переміщень є конфлікти і природні катастрофи поряд з порушеннями прав людини ..." - йдеться в ньому.

"Ми підкреслюємо суверенне право держав управляти і контролювати свої кордони, і в зв'язку з цим встановлювати політику в своїх національних інтересах ..." - зазначається в заяві.

У той же час лідери G20 закликали поліпшити координацію і управління в області міграції.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики протягом дня 11 разів обстріляли позиції сил АТО

У Голосіївському районі Києва стався вибух у будинку

Одеса готується до навчань "Сі Бриз-2017"

Суд заарештував двох чиновників "Укрзалізниці"

Онищенко повідомив про надання його матері політичного притулку в Іспанії

ОСТАННЄ

Країни G20 мають намір працювати над створенням відкритих і гнучких ринків енергоресурсів

Лідери країн G20 погоджуються зміцнювати економічне зростання

Макрон вважає за можливе співробітництво з Трампом, незважаючи на розбіжності

Ківа погодився очолити Соцпартію України

КМДА забезпечить тимчасовим житлом постраждалих внаслідок вибуху в Голосіївському районі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА