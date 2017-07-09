Події

07:27 09.07.2017

Генсек НАТО прибуває в Україну з дводенним візитом

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прибуває в Україну з дводенним візитом, в рамках якого зустрінеться з главою Української держави Петром Порошенко і візьме участь в засіданні Комісії НАТО-Україна.

Засідання Комісії під головуванням президента України Петра Порошенка буде проведено 10 липня в рамках візиту в Україну делегації Північноатлантичної ради Альянсу з нагоди 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

Крім того, в ході візиту Й.Столтенберг виступить з промовою у Верховній Раді України, зустрінеться зі спікером і главами парламентських фракцій. Генсек НАТО проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, і відкриє нову будівлю представництва НАТО в Україні.

Також спільно з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе Й.Столтенерг відкриє виставку "Україна-НАТО. Фактор безпеки".

Як повідомлялося, в день прибуття Й.Столтенберга в Україні вступає в силу закон, який відновлює курс України на членство в НАТО.

Верховна Рада 8 червня поточного року визначила поглиблення співпраці України з НАТО з метою набуття членства в цій організації як основу зовнішньої політики (законопроект №6470). Закон передбачає внесення змін до законів про основи внутрішньої і зовнішньої політики, який був прийнятий 1 липня 2010 року, і до закону про основи національної безпеки України, прийнятий 19 червня 2003 року.

Відтепер Україна активізує роботу по всьому комплексу реформ для досягнення стандартів Альянсу. Одним з пріоритетів національних інтересів України документом визначено інтеграцію до євроатлантичного безпекового простіру з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

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