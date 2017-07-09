Події

08:46 09.07.2017

Кабмін оголосив конкурс на члена НАЗК

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на члена Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і визначив першого заступника міністра юстиції Наталію Севостьянову відповідальною за цей конкурс.

Згідно з розпорядженням №437 від 4 липня, в зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена НАЗК, уряд постановив провести конкурс з відбору кандидатів на посаду члена НАЗК і визначив Н.Севостьянову уповноваженою посадовою особою, відповідальною за проведення конкурсу.

Кандидати на цю посаду повинні відповідати наступним вимогам: бути громадянами України; досягти 35-річного віку; мати вищу освіту; володіти державною мовою; бути здатними за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати службові обов'язки члена Нацагентства.

Бажаючі взяти участь у конкурсі повинні подати заяву, копію паспорта, автобіографію, декларацію, документи для спецперевірки, інформацію про освіту, професійний рівень і ділову репутацію.

14 червня Кабмін задовольнив подану 9 червня заяву Руслана Рябошапки про відставку з посади члена НАЗК. Він обіймав цю посаду з 16 березня 2016 року.

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