Події

08:52 09.07.2017

Католицька церква заборонила безглютеновий хліб для причастя

Ватикан опублікував лист для єпископів католицької церкви, в якому регламентує використання продуктів для таїнства євхаристії, або причастя, повідомила BBC News. Лист складено на прохання папи Франциска.

Згідно з директивою, для причастя не можна використовувати безглютеновий хліб. У ньому має бути достатньо білка, щоб хліб можна було спекти без добавок. За словами кардинала Роберта Сари, нові правила необхідні, оскільки продукти для таїнства часто купуються в супермаркетах і через інтернет. До глютену відноситься група білків в злаках, які викликають алергію у деяких людей.

Вино має бути приготовлено природним способом зі свіжого винограду. Воно не повинно містити домішок. При цьому допускається використання генетично модифікованих продуктів.

За християнськими віруваннями, хліб і вино під час євхаристії перетворюються в тіло і кров Ісуса Христа, який пожертвував собою для спокути гріхів людства. Зараз в світі близько 1,2 мільярда чоловік зараховують себе до Римо-Католицької церкви.

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