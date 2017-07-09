Події

19:34 09.07.2017

Генсек ООН закликав дотримуватися режиму припинення вогню на Україні

До суворого дотримання режиму припинення вогню закликав український уряд і ополченців Донбасу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Ми знаємо, що перестрілки все ще мають місце. І, звичайно, ми закликаємо до повного припинення вогню", - заявив він перед початком зустрічі з прем'єром України Володимиром Гройсманом.

Раніше між Києвом і Донбасом було оголошено перемир'я для збору врожаю обома сторонами конфлікту.

Після переговорів з Гройсманом відбулася зустріч генсека всесвітньої організації з президентом України Петром Порошенко.

Порошенко заявив про необхідність більш активної участі ООН у вирішенні актуальних питань України. "Хотів би висловити впевненість, що наша зустріч стане відправною точкою для того, щоб знайти більш активну модель участі ООН у вирішенні тих складних викликів, які сьогодні постали перед Україною", - сказав він.

Гутерріш знаходиться в Києві з візитом.

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