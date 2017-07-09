Затриманий на Донбасі росіянин Агєєв підтвердив, що є військовослужбовцем-контрактником

Затриманий на Донбасі росіянин Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах РФ.

"Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована в місті Новочеркаськ, це полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії)", - розповів він в інтерв'ю "ТСН. Тиждень" на телеканалі "1 + 1".

В.Агєєв підтвердив, що в березні 2017 приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах РФ. Затриманий росіянин приїхав в свою частину, пробув там чотири дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас.

Відповідаючи на питання, чому так швидко він був відправлений на схід України, В.Агєєв сказав: "Відправлення, напевно, було. Не знаю ... Я не заглиблювався. Відправили і відправили. Гроші платять, і ... служба є служба".

Відповідаючи на питання, відправляли чи разом з ним інших російських військовослужбовців, В.Агєєв зазначив наступне: "Може бути, інших і відправляли, але не моїм "рейсом", тобто іншою партією, так би мовити. Я їхав і Алекс (загиблий при взятті у полон В. Агеєва командир його групи Олександр Щерба)".

За інформацією "ТСН", мама затриманого російського військовослужбовця Світлана Агєєва має намір їхати в Україну і спробувати зустрітися з сином.