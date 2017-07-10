Потрібні додаткові кошти на облаштування держкордону з РФ

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк констатує, що 200 млн грн, які були передбачені в державному бюджеті на 2017 рік на інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, практично використані й існує необхідність у виділенні додаткових коштів.

"Всі зрозуміли: суспільство, народні депутати, що це (облаштування держкордону з Росією - ІФ) - питання національної безпеки. І тому... зараз розглядається питання про забезпечення стабільного фінансування, збільшення фінансування до кінця року. Ми сподіваємося, що найближчими змінами в закон "Про державний бюджет" будуть такі зміни внесені ", - сказав перший заступник голови Державної прикордонної служби в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

В.Серватюк зазначив, що загроза з боку Росії зберігається і Україні необхідно поліпшувати захист держкордону.

Він додав, що відомство розуміє труднощі, з якими зіткнеться в разі виділення нових коштів через обмеженість можливостей підрядників збільшити обсяг виконуваних робіт.

При цьому виділені на 2017 рік 200 млн грн на ці потреби Держприкордонслужба вже практично використала.

"200 млн (грн), які були виділені, практично використані, і я впевнений, що за наступні півроку ми освоїмо кошти", - сказав він.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони ініціюватиме виділення додаткових коштів на проект облаштування контрольованих ділянок кордону "Європейський вал" ("Стіна"), повідомив 15 червня секретар комітету Іван Винник.