Українсько-американські навчання "Сі Бриз - 2017" стартували в Одесі в понеділок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

У рамках навчань українські моряки та їхні колеги з країн-партнерів планують відпрацювати дії багатонаціонального штабу з планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО, дії багатонаціональних сил під час операції із забезпечення безпеки в Чорному морі. Зокрема серед запланованих заходів: водолазні спуски, курс для доглядових команд, злагодження тактичних груп, тренінг з виживання в бойових умовах для льотного складу, навчання з протикорабельної та повітряної оборони, десантна і річкова операції та інші.

Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 30 кораблів, катерів і суден забезпечення, понад 25 літаків і вертольотів, а також особовий склад з 16 країн світу, включно з Україною, сукупною чисельністю понад 3 тис. осіб. При цьому з українського боку в заходах "Сі Бризу", крім Військово-морських сил Збройних сил України, візьмуть участь підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сухопутних та Повітряних сил України, а також Інженерні війська.

Відкриваючи навчання, командувач ВМС Ігор Воронченко зазначив, що в цьому році навчання відзначають своєрідний ювілей - 20-річчя з перших навчань в 1997 році, і також ці навчання - 15-ті за рахунком. "Упевнений, що навчання будуть ефективні і дадуть їхнім учасникам хороші результати", - сказав він.

Керівник навчань з американської сторони, капітан 1-го рангу Тейт Вестбрук (Tate Westbrook) розповів, що частина навчань відбудеться в режимі "вільної гри", а також одним з елементів буде відпрацювання протичовнової операції в Чорному морі.

"Дякую партнерам і союзникам за їхню присутність тут. Нам необхідно працювати разом, готуватися разом, сподіваюся, наприкінці навчань ми будемо більш досвідченими і тренованими", - сказав він.

Навчання пройдуть в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря.