Події

13:50 10.07.2017

Порошенко: В України є дані про організацію РФ кібератаки

Президент України Петро Порошенко заявив про наявність даних, що підтверджують причетність РФ до організації кібератак.

"Кібератаки є ключовим елементом гібридної війни, і у нас є свідчення, що остання кібератака також була організована Російською Федерацією", - сказав П.Порошенко на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції в Києві в понеділок.

Він також зазначив, що 27 червня вже через 40 хвилин після атаки було організовано координацію між країнами-членами НАТО та Україною, що дало змогу мінімізувати шкоду від кібератак.

"Ми розраховуємо на розширення цього співробітництва, щоб воно було краще фінансоване та більш ефективне", - додав П.Порошенко.

Як повідомлялося, вірус-вимагач Petya, що поширюється подібно до шкідливого шифрувальника WannaCry, 27-28 червня вразив комп'ютери низки підприємств і урядових структур Європи, зокрема України, США та Азії.

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